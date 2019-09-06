Главный спасатель России объявил о важной стройке в закрытом поселке Ямала

На Ямале обсуждают создание Арктического координационного центра МЧС России Фото: пресс-служба МЧС России

В закрытом поселке Сабетта в 2020 году построят Арктический координационно-спасательный центр МЧС России. Вопросы создания с властями Ямала обсудил министр по делам гражданской обороны и ЧС страны Евгений Зиничев во время визита в округ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

Вместе с главным спасателем России поселок посетили замгубернатора Ямала Аркадий Бессонов и начальник окружного управления МЧС Михаил Осокин. Зиничев обсудил с руководством завода и представителями власти округа преимущества центра, который планируется создать в 2020 году.

«Создание Арктического координационно спасательного центра МЧС России позволит обеспечить как безопасность территории, так и осуществлять мониторинг обстановки и координацию сил и средств системы по предупреждению ЧС на Северном морском пути (СМП)», — заявил министр. Предполагается, что сотрудники центра будут контролировать происшествия, связанные с морскими судами, ликвидировать разливы и проводить поисково-спасательные работы на СМП.

В пресс-службе управления МЧС по ЯНАО «URA.RU» сообщили, что на данный момент остается неизвестным, сколько человек будут работать в центре и кто будет финансировать его строительство. «Пока определились с местом. Будут планировать, какая нужна техника, сколько нужно людей для данного центра, чтобы они смогли обеспечивать безопасность на данной территории. Эти вопросы еще на стадии обсуждения», — сообщили в ведомстве.