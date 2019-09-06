Появились версии нападения на Памфилову

Эксперты усомнились в том, что нападение на главу ЦИК носит бытовой характер Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Опрошенные «URA.RU» эксперты высказали сразу две версии нападения на главу Центризбиркома Эллу Памфилову.

Генеральный директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов не исключил, что нападение могло быть приурочено к международной конференции «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», проходящей 6 сентября в Москве. Эксперт Института региональной экспертизы Марат Хамидуллин также предположил, что инициаторы нападения, похоже, намеревались вывести из строя Памфилову, чтобы она не могла встретиться с представителями международного сообщества. «Это был бы репутационный удар, но Памфилова не позволила его нанести», — признал он.

По данным МВД, нападение на Памфилову было совершено в ее доме. Неизвестный в маске залез через окно и несколько раз ударил главу ЦИК электрошокером, после чего скрылся. Памфилова мужественно отбивалась стулом. Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения. Сейчас глава Центризбиркома уже вышла на работу, передает «Подмосковье сегодня».

«Возможно также, что это очередная попытка придать скандальный характер выборам 8 сентября», — считает Смирнов.

Хамидуллин пояснил «URA.RU», что в ходе текущей избирательной кампании глава ЦИК подвергалась беспрецедентному давлению со стороны оппозиции. По словам Хамидуллина, надо понимать, что у многих нынешних оппозиционеров существуют маргинальные фанаты, которые «не всегда адекватно воспринимают заявления своих кумиров». «Мне слабо верится в то, что произошедшее накануне выборов нападение — случайность», — заключил собеседник агентства.

В начале сентября Памфилова в интервью НТВ заявляла, что в последнее время сталкивалась с оскорблениями и угрозами в свой адрес.