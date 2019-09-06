Из-за кадрового голода ямальская Росгвардия берет на работу «вахтовиков»

Росгвардейцам руководство арендовало жилье в Салехарде на 3,5 месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Росгвардия в ЯНАО арендует для своих сотрудников несколько квартир в Салехарде. Договоры с собственниками заключат до 31 декабря, говорится на сайте госзакупок. Источники агентства сообщают, что росгвардейцы приезжают на Ямал на вахту.

«Это контрактные сотрудники, которые приезжают сюда с разных регионов, как „вахтовики“. Работают как сотрудники патрульной службы. Они следят за порядком», — поделился собеседник агентства.

Другой источник «URA.RU» отметил, что росгвардейцы приезжают в регион уже не первый раз. Необходимость проводить все сделки через госзакупки вызвана изменением закона. «До этого заключали контракты через обычный договор, но сейчас все проводится через госзакупки», — сказал источник.

Сумма контрактов на шесть квартир в столице Ямала колеблется от 69 до 106 тысяч рублей. Источником финансирования выступает федеральный бюджет. Сотрудникам ведомства арендуют квартиры на срок с 15 сентября по 31 декабря. Старт подачи заявок был установлен на 28 августа. Торги прошли 6 сентября. На все закупки, кроме одной, были найдены поставщики.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе Росгвардии не удалось. Был направлен запрос, ответ на момент публикации не получен.

В Росгвардии в конце прошлого года усугубился кадровый кризис. В ведомстве призывали ямальцев устраиваться к ним на службу, обещая различные льготы, среди которых высокая зарплата, специальная ипотека для военнослужащих и другие. Срок службы на Ямале в отдельных районах исчисляется по системе «год за два».