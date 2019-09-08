Сотни избирательных кампаний завершились в Зауралье

В Зауралье прошли выборы губернатора и думы Кургана Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Курганской области-2019

Все избирательные участки в Курганской области завершили свою работу в 20 часов по местному времени. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.

Предварительная явка на выборах составила 37,36% (по данным регионального избиркома на 18.00). Она превысила данные прошлых выборов губернатора, которые проходили в 2014 году.

В день выборов в Курганской области были зафиксированы нарушения. Председатель региональной общественной палаты Михаил Белоусов рассказал про обзвон избирателей с призывом голосовать за «Единую Россию». Звонили с номера, зарегистрированного в другом регионе. Кроме того, сегодня стало известно о том, что личную страницу в соцсети одного из кандидатов в губернаторы Татьяны Майбороды удалили без ведома владелицы.

Выборы проходили во всех муниципалитетах Курганской области на 968 избирательных участках. Избирателям предлагалось выбрать губернатора, депутатов Курганской городской и Варгашинской районной дум, а также других выборных лиц местного самоуправления. Всего в области состоялось более 300 избирательных кампаний.