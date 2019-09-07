После посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле аэропорт Жуковский купит приборы для отпугивания птиц

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Самолет «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку на кукурузном поле. Московская область, самолет, уральские авиалинии, airbus А321, полиция, сотрудник полиции, самолет, аварийная посадка, аэробус а321, эйрбас
Владелец аэропорта намерен отпугивать птиц «Зеркальными шарами»Фото: Владимир Шубин © URA.RU
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Летно-исследовательский институт имени Громова, на балансе которого находится взлетно-посадочная полоса подмосковного аэропорта Жуковский, закупит приборы для отпугивания птиц. Информация о тендере опубликована на портале госзакупок.

«Поставка биоакустических установок с блоком управления, отпугивателя птиц „Зеркальные шары“», — приводит РИА «Новости» выдержку из документа. На момент публикации материала портал госзакупок был недоступен.

Заказчик намерен приобрести три биоакустические установки Bird Gard Super Pro, один блок управления к ним, а также семь отпугивателей «Зеркальный шар». На все хотят потратить не больше 1,2 млн рублей.

Пассажирский самолет Airbus A-321 «Уральских авиалиний» вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь утром 15 августа. Почти сразу после взлета, как напоминает RT, экипаж принял решение посадить суднов кукурузном поле из-за попавших в двигатели птиц. На борту находились 234 человека. Погибших нет.

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