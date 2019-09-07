Летно-исследовательский институт имени Громова, на балансе которого находится взлетно-посадочная полоса подмосковного аэропорта Жуковский, закупит приборы для отпугивания птиц. Информация о тендере опубликована на портале госзакупок.
«Поставка биоакустических установок с блоком управления, отпугивателя птиц „Зеркальные шары“», — приводит РИА «Новости» выдержку из документа. На момент публикации материала портал госзакупок был недоступен.
Заказчик намерен приобрести три биоакустические установки Bird Gard Super Pro, один блок управления к ним, а также семь отпугивателей «Зеркальный шар». На все хотят потратить не больше 1,2 млн рублей.
Пассажирский самолет Airbus A-321 «Уральских авиалиний» вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь утром 15 августа. Почти сразу после взлета, как напоминает RT, экипаж принял решение посадить суднов кукурузном поле из-за попавших в двигатели птиц. На борту находились 234 человека. Погибших нет.