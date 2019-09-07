06 сентября 2019

Заключенные ИК-2 в Екатеринбурге устроили беспорядки

© Служба новостей «URA.RU»
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Исправительно-трудовая колония № 6 (съемка 2013г). Курганская обл.Иковка., колючая проволока, церковь, тюрьма, итк, исправительно-трудовая колония, оскорбление чувств верующих
Осужденные пытались покончить с собой, перерезав веныФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В исправительной колонии № 2, расположенной в центре Екатеринбурга, заключенные устроили беспорядки. Об этом «URA.RU» рассказал собственный источник. Несколько человек демонстративно нанесли себе травмы.

Информацию о произошедшем «URA.RU» подтвердили в свердловском ГУФСИН. «Это была демонстративная акция. Называть это бунтом или даже беспорядками — излишне. Несколько человек прилюдно оцарапали себя. Специализированная медпомощь никому не понадобилась, раны обработаны врачами. Информация о том, что пострадали сотни осужденных, не соответствует действительности. На самом деле их было в десятки раз меньше», — заявили в пресс-службе ГУФСИН.

Сейчас обстановка в колонии стабильная. Проводится проверка, по результатам которой станет известно, зачем заключенные устроили эту акцию и чего они добивались.

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© Служба новостей «URA.RU»
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