Политика с Ямала выбрали губернатором Ставрополья

Владимир Владимиров руководит Ставропольским краем с 2014 года Фото: Кондрат Александров © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

В Ставропольском крае прошли выборы губернатора. Победу в первом туре, по предварительным данным, одержал бывший замглавы ЯНАО, действующий руководитель региона Владимир Владимиров.

Представляющий «Единую Россию» Владимиров набрал, по последним подсчетам территориальной избирательной комиссии 80,1% голосов. Кандидат от КПРФ Виктор Соболев набрал 9% голосов, выдвиженец ЛДПР Геннадий Ефимов — 3,8%, а Николай Кряжев, представляющий «Коммунистическую партию социальной справедливости» — 2,8%. Последнее место на выборах главы Ставрополья стал кандидат от партии «Справедливая Россия» Александр Кузьмин, набравший 2,5% голосов избирателей.

Владимир Владимиров руководит Ставропольем с 2014 года. До этого, в 2010 году, он был избран депутатом Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа, а затем до 2013 года работал заместителем губернатора Ямала.