Главой Оренбуржья стал выходец из свердловской политики

За Дениса Паслера отдали большинство голосов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

В Оренбургской области завершились выборы главы региона. По предварительным данным, победу одержал экс-председатель правительства Свердловской области, нынешний врио губернатора Денис Паслер.

Согласно последним подсчетам избирательной комиссии, выдвигавшийся «Единой Россией» Паслер набрал 65,8% голосов избирателей. Следом за ним с результатом 23,7% расположился коммунист Максим Амелин, на третьем месте — кандидат от «Коммунистической партии социальной справедливости» Анатолий Кобзев, набравший 3,6% голосов. Константин Горячев («Демократическая партия России») и Сергей Яцын («Коммунистическая партия социальной справедливости») набрали 2,5% и 2,3% соответственно.

Денис Паслер возглавлял свердловское правительство с 2012 по 2016 год. Пост врио губернатора Оренбургской области он занял в марте 2019 года, сменив ушедшего в отставку Юрия Берга (ныне экс-глава региона является советником гендиректора УГМК Андрея Козицына).