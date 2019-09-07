Памфилова прокомментировала задержание своего обидчика

В дом Эллы Памфиловой злоумышленник ворвался в поисках еды Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова готова была накормить человека, который пришел к ней за едой. Об этом она сообщила telegram-каналу «Расстрига». Ранее на ее дом было совершено разбойное нападение. Злоумышленник, по предварительным данным, искал еду, поскольку был бездомным.

«Если и правда этот человек пришел за едой, я бы помогла ему. Голодный человек, как не помочь, если дело действительно было в еде», — пояснила Памфилова. Но уточнила, что следователи после инцидента в ее доме с ней не связывались.

Нападение на дом Памфиловой произошло в ночь на 6 сентября. Неизвестный проник на террасу коттеджа главы ЦИК в Истринском районе Подмосковья. Мужчина несколько раз ударил Памфилову электрошокером, после чего сбежал. 7 сентября в подмосковном лесу полицейские задержали 36-летнего мужчину, который, по данным следователей, оказался причастен к нападению.

Позже стало известно, что подозреваемый в нападении родом из Казахстана, у него украли паспорт и обманули с зарплатой. По предварительным данным, постоянного места жительства он не имел, а в дом Памфиловой проник в поисках еды.