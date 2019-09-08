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Явка по Тюмени не достигла и шести процентов

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Выборы. Тюмень, голосование, выборы, коиб, избирательный участок
Активнее всего в Тюменской области голосуют в ЯлуторовскеФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Тюменцы не торопятся на избирательные участки, чтобы выбрать депутата от Калининского округа в Тюменскую областную думу. На 12 часов дня явка составила всего 5,74%, сообщает региональный избирком. При этом в Ялуторовске на выборах депутатов гордумы проголосовали уже 14,61% населения. В Тобольске явка составила 9,35%.

«Данные на 12 часов еще не являются показательными. Сказывается, что нет специальных мероприятий, но все-таки эта цифра пока ни о чем не говорит. Каковы будут результаты, станет понятно ближе к 16 часам. Думаю, явка составит порядка 20%. К сравнению: на выборах в городскую думу в 2013 году она составляла 17,5%», — рассказал политолог Александр Безделов.

Информации о нарушениях по выборам пока не предоставляется. Утром глава тюменского избиркома Игорь Халин сообщил, что проводится проверка семи неофициальных сообщений о нарушении избирательного процесса.

Выборы в Тюменской области сегодня проходят в 17 муниципалитетах. В Единый день голосования будут разыгрываться один мандат в областную думу и один — в городскую думу Тобольска. В Ялуторовске избирают полный состав местного законодательного органа. Выборы и довыборы в думы сельских поселений пройдут еще в 14 муниципалитетах.

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