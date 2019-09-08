Стрелков объяснил, зачем Нидерланды требуют выдать «свидетеля» по делу о гибели Boeing над Донбассом

Игорь Стрелков указал на невозможность выдачи Владимира Цемаха Нидерландам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Генпрокуратура Нидерландов не добьется от Москвы выдачи Владимира Цемаха, которого голландцы считают «главным свидетелем» по делу о крушении Boeing MH17 над Донбассом. Своим требованием Нидерланды лишь хотят навлечь на Россию новые европейские санкции. Такое мнение в разговоре с «URA.RU» высказал экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков.

«Дело в том, что, согласно российскому законодательству, выдача граждан РФ иностранным государствам вообще не предусмотрена. Поэтому говорить о выдаче с юридической точки зрения просто невозможно, — пояснил Стрелков. — То, что голландцы будут использовать это для требования новых санкций против РФ, ясно без слов. С этой целью все и делается».

Военный эксперт заметил, что многократно говорил о непричастности Цемаха, «как и остальных бойцов и командиров ополчения», к крушению Boeing. «Поэтому его и выдали. Если бы он обладал какой-либо ценной [для Украины] информацией, то его бы и не обменяли», — заключил Стрелков. Экс-министр отказался предсказывать дальнейшие действия властей РФ, но заметил, что «выдача практически исключена».

Ранее генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от Москвы выдать Цемаха, участвовавшего в обмене заключенными между Россией и Украиной. До этого голландский МИД просил Киев не включать Цемаха в списки обмена.

Крушение Boeing MH17, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло в июле 2014 года на территории Донбасса. В катастрофе погибли 298 человек, напоминает агентство Nation News.