В Кремле заявили о тупике в отношениях с Японией

В Кремле сожалеют, что России и Японии не удается найти решение проблем в отношениях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«С сожалением мы констатируем, что пока не удалось еще выйти на решение ряда очень важных проблем», — сказал Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Он подчеркнул, что Москва позитивно относится к развитию отношений с Токио.
Мирный договор между Россией и Японией по случаю окончания Второй мировой войны (1945 год) не подписан до сих пор. Одна из причин — нерешенность вопроса о принадлежности Курильских островов, которые после войны отошли к СССР, но Япония считает их своей территорией.
Ранее глава правительства Японии Синдзо Абэ заявил о готовности заключить с Москвой мирное соглашение, не назвав при этом конкретных условий.