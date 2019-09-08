Вадим Шумков намного опередил соперников Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Курганской области-2019

Врио губернатора Вадим Шумков лидирует по данным экзитполов. Согласно опросам на выходе из избирательных участков, он набрал 88% голосов, сообщили информированные источники.

Его ближайшими соперниками стали Яков Сидоров (КПРФ) и Юрий Ярушин (ЛДПР) с результатом 5%. Татьяна Майборода («Справедливая Россия»), по данным экзитполов, набрала 2%. При этом 10% опрошенных отказались назвать имена кандидатов, за которых они проголосовали.

В 20.00 все избирательные участки Зауралья закрылись на подсчет голосов. Серьезных нарушений во время выборов в регионе не зафиксировано. Явка на 18:00 составила 37,36% избирателей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что за месяц до выборов 75% зауральцев положительно оценивали работу Вадима Шумкова. Управляющий директор ФОМа Лариса Паутова заявляла, что за него готово проголосовать 90% населения региона.