Сенатор Пушков обвинил в лицемерии Катамадзе, которая призналась любви к россиянам

Алексей Пушков считает, что Катамадзе «тоскует по российским гонорарам» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков обвинил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе после ее слов о любви к российским слушателям. По словам парламентария, последние высказывания исполнительницы говорят о ее желании вернуться на российскую сцену.

Пушков напомнил о том, что Катамадзе заявляла, что «терпеть не может» Россию, передает Life.ru . «А тут вдруг вспомнила, как любит российских зрителей. Ненависть проходит, начинается тоска по российским гонорарам», — написал он в Twitter.

Как писало «URA.RU», в июне Нино Катамадзе отказалась от выступлений в России на фоне антироссийских митингов в Тбилиси. Накануне артистка заявила, что отношения между Россией и Грузией — «деликатная» для нее тема и что она «любит своих слушателей», живущих в РФ.