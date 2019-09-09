Тюменский губернатор сделал спецзаявление о будущем Антипинского НПЗ

На Антипинском НПЗ, который может стать банкротом, трудятся 2000 человек Фото: Эдуард Богданов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

Тюменская область готова предоставить льготы Антипинскому НПЗ (АНПЗ), который находится в процедуре банкротства. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая в Москве на пресс-конференции, посвященной Тюменскому нефтегазовому форуму.

«У проекта есть перспективы развития — дополнительные инвестиции в более глубокую переработку продукта. Мы со своей стороны готовы предоставить все необходимые льготы и любое административное содействие», — приводит слова главы региона ТАСС. Кроме того, Моор пообещал, что завод в сентябре—октябре выйдет на плановую мощность по переработке до 500 тысяч тонн нефти в месяц.

Процедура банкротства АНПЗ началась 20 мая, когда предприятие подало в отношении себя иск о признании несостоятельным. Общая сумма долга завода оценивается в 346 млрд рублей. Процедура была остановлена по апелляционной жалобе компании бизнесмена Геннадия Тимченко «Трансойл», но 3 сентября суд возобновил банкротство завода, на котором трудятся более двух тысяч человек.