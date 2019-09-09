«Умное голосование», продвигаемое Алексеем Навальным, могло лишь повредить кандидатам, уверены эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Председатели партий, чьи кандидаты успешно выступили на выборах 8 сентября, заявили о том, что «умное голосование» не имеет никакого отношения к их успехам.

Так, о «непричастности» к победам Алексея Навального и продвигаемой им системы заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Умное голосование» не имеет отношения к победам КПРФ 8 сентября, сказал он, отвечая на вопрос журналистов. «Что такое умное голосование? Это вы видите программу. Мы опубликовали в Москве подробную программу со всеми кандидатами, со всеми их адресами. Мы предложили эту программу обсудить в каждом коллективе и настаивали на том, чтобы те, кто живет в Москве, ознакомившись с этой программой, пришли на нашу встречу», — сказал Зюганов.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов также признал, что победа трех кандидатов от партии на выборах в Мосгордуму является только их заслугой, система так называемого «умного голосования» никак на это не повлияла. «Я думаю, что так называемое „умное голосование“ должно быть благодарно в том числе и нашим сильным кандидатам, которые без всякого умного голосования, без подсказки некоторых товарищей вели очень активную кампанию», — сказал он. Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский выразил негативное отношение к системе, продвигаемой Навальным. По его словам, успех «яблочников» на выборах в столичный парламент обусловлен авторитетом кандидатов у избирателей. Ранее в ЛДПР назвали «бредом» высказывания одного из соратников Навального Леонида Волкова о том, что успех кандидатов в депутаты Законодательной думы Хабаровского края, где лидирует ЛДПР, обусловлен «умным голосованием».

По мнению политолога Марата Баширова, «умное голосование» на самом деле не сыграло никакой роли. «Навальный имитирует свое влияние и пытается присоединиться к победе. Однако надо понимать, что Навальный не имеет никакого воздействия на аудиторию „Яблока“ — как правило, это образованные люди, с демократическими убеждениями, которыми чужды любые насильственные действия. Что касается КПРФ, то для них Навальный — это почти тот же Ходорковский. Неужели кто-то искренне думает, что они его послушаются и пойдут голосовать за указанного кандидата?» — возмутился эксперт.

Как заявил «URA.RU» политолог Виктор Потуремский, стратегия Навального заключается в том, чтобы «приписывать себе чужие успехи». «Если политическая сила хочет взять власть, то она должна участвовать в выборах. Но Навальный делать это, похоже, не собирается», — отметил он. Эксперт предположил, что в ряде случае поддержка кандидатов Навальным «могла лишь вызвать обратный эффект и повредить им».

«Умное голосование» предполагало, что россияне должны проголосовать за того, кого предложит Навальный, чтобы в органы законодательной власти прошли как можно меньше тайных и явных представителей «Единой России».