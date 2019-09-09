При объединении пермских школ обнаружены нарушения

При объединении школ в Уинском районе Пермского края прокуратура региона выявила нарушения. Выяснилось, что комиссия, принимавшая решение о реорганизации образовательных учреждений, не учла мнение учеников, их родителей, педагогов и руководства района. Об этом сообщает надзорный орган.
«При принятии решений комиссией по оценке последствий принятия решения о реорганизации 3 образовательных учреждений не было учтено мнение заинтересованных представителей (обучающихся и их родителей, работников образовательных учреждений), органов местного самоуправления», — сообщают в прокуратуре. Всего в Уинском районе объединили три школы.
Кроме того, нарушена методика опроса граждан по вопросу закрытия школы в Аспинксом сельском поселении. «Опросу подлежало не менее 5% жителей, обладающих избирательным правом, в каждом населенном пункте сельского поселения», — говорится в сообщении прокуратуры Прикамья. Сейчас незаконные нормативно-правовые акты о реорганизации школ отменены.
Глава района Алексей Зеленкин ранее попросил депутата краевого парламента Олега Третьякова вмешаться в ситуацию. В минобразовании региона объяснили закрытие школы низкой наполняемостью и успеваемостью, а также отсутствием учителей.
Объединение школ в Пермском крае вызвало недовольство родителей учащихся. Несогласные жители Перми подали в суд на руководство города. Жители Краснокамска пожаловались президенту Владимиру Путину.