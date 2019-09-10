Ямальских глав вызвали в окружную столицу

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 14 сентября соберет глав муниципалитетов округа. Об этом «URA.RU» сообщили источники, знакомые с ситуацией.
По словам собеседника, встреча главы округа с мэрами состоится в Салехарде 14 сентября. По предварительным данным, повестка мероприятия пока находится на стадии формирования и будет известна 10 сентября. Ее предоставят всем участникам заседания. Уже известно, что один из вопросов встречи будет посвящен подведению итогов выборов депутатов в городские думы.
По информации источников «URA.RU», близких к муниципальной власти, градоначальники еще ждут повестки предстоящего совета глав. «Лучше подготовить отчет по каждому вопросу, потому что спросить могут по любому из них», — отметил источник.
Последний совет глав состоялся 11 июля. Тогда поднимались вопросы о ходе ремонта дорог в округе и о создании в регионе приютов для безнадзорных животных. В итоге Дмитрий Артюхов раскритиковал главу окружной службы ветеринарии Евгения Попова за некачественно подготовленный отчет.