Участник поиска группы Дятлова рассказал о пропавших фотопленках, принадлежавших туристам

Журналисты опровергли официальную версию следствия о гибели тургруппы Дятлова Фото: Из личного архива Олега Бородина © URA.RU

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Туристов группы Дятлова, погибших в 1959 году в горах на Северном Урале, могли убить из-за фотографий испытания ракет. Об этом заявил участник поисковой группы Михаил Шаравин.

«У группы Дятлова было много фотоаппаратов. Следовательно, у них должно быть порядка 5-6 пленок. Но некоторые фотоаппараты оказались без пленок, следовательно, их кто-то изъял», — заявил Шаравин в интервью программе «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным на телеканале «Звезда». Тем самым Шаравин поддержал версию о том, что дятловцы могли увидеть неудачное испытание ракеты и зафиксировать его на пленке.

Эксперты пояснили, что из-за неудачного пуска ракеты на Северном Урале туристы могли получить радиационное заражение. Из-за тройного превышения радиационного фона туристов решили «добить». Об этом говорят телесные повреждения дятловцев. «Повреждения прижизненного характера являются результатом воздействия большой силы с последующим падением, броском или ушибом грудной клетки», — приводят журналисты заключение судмедэксперта в 1959 году.

Точную причину смерти можно установить, только если рассекретить архивное дело, хранящееся в ФСБ. «Медики не зафиксировали хаотичный разброс ударов, значит причина смерти — не лавина», — заявил доцент кафедры судебной медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова Эдуард Туманов в эфире программы. Он добавил, что для установления точной причины гибели туристов также нужно провести эксгумацию тел.

Гибель туристов Дятлова произошла в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области в феврале 1959 года. Погибшие были студентами, среди которых семь молодых людей и две девушки. Официальная причина следствия — сход лавины.