Российские дипломаты отреагировали на отзыв «ценного американского агента»

В МИД РФ считают историю с якобы имевшим место отзывом из России ценного американского агента «бредом» и «паранойей». Так прокомментировал журналистам ситуацию высокопоставленный источник во внешнеполитическом ведомстве.
«Сложно комментировать часть, связанную с „очень ценным агентом“, — приводит слова собеседника „
Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленных сотрудников Белого дома распространил информацию, будто в 2017 году американской разведке пришлось спешно эвакуировать законспирированного агента в российском правительстве. Поводом якобы стала болтливость президента Дональда Трампа: на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком, он проговорился о имеющихся в распоряжении США данных, чем поставил агента под угрозу раскрытия.