09 сентября 2019

Российские дипломаты отреагировали на отзыв «ценного американского агента»

© Служба новостей «URA.RU»
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Москва, разное., высотка, мид, город москва
В МИД РФ назвали описанную CNN ситуацию бредомФото: Владимир Андреев © URA.RU

В МИД РФ считают историю с якобы имевшим место отзывом из России ценного американского агента «бредом» и «паранойей». Так прокомментировал журналистам ситуацию высокопоставленный источник во внешнеполитическом ведомстве.

«Сложно комментировать часть, связанную с „очень ценным агентом“, — приводит слова собеседника „Коммерсант“. — Что касается встречи Лаврова и Трампа, то такого бреда CNN еще не придумывала. Чистой воды паранойя». В МИДе отметили, что информацию, существовал ли такой агент, должно подтверждать или опровергать Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленных сотрудников Белого дома распространил информацию, будто в 2017 году американской разведке пришлось спешно эвакуировать законспирированного агента в российском правительстве. Поводом якобы стала болтливость президента Дональда Трампа: на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком, он проговорился о имеющихся в распоряжении США данных, чем поставил агента под угрозу раскрытия.

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© Служба новостей «URA.RU»
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