Путин уволил 30 генералов и полковников

Владимир Путин подписал указ о масштабных перестановках в силовых структурах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

В России около 30 генералов и полковников лишатся своих должностей. Решение об этом принял президент РФ Владимир Путин, который, по данным СМИ, уже подписал соответствующий указ.

«Путин своим указом освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах, а также произвел новые назначения. Указ №425 о новых отставках и назначениях президент подписал в минувшую субботу, 7 сентября», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, со своих постов были уволены руководители Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Крыму Михаил Назаров и СУ СКР по Дагестану генерал-лейтенант юстиции Сергей Дубровин. Вместе с этим были произведены новые назначения. Пост прокурора Москвы занял госсоветник юстиции 2-го класса Денис Попов, старший советник юстиции Алексей Ежов сменил его на посту главы надзорного ведомства в Дагестане.

Ранее «URA.RU» сообщало, что масштабные перестановки в силовых структурах, произведенные главой государства, могут затронуть и Урал. Так, по данным агентства, руководитель следственного управления СКР по Челябинской области Денис Чернятьев освобожден от занимаемой должности. Указом от 7 сентября Путин назначил его главой аналогичной структуры в республике Башкортостан. А первый заместитель следственного управления СК РФ по Тюменской области Ахмед Асхабов продолжит работу на том же посту, несмотря на указ президента о его увольнении.