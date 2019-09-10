Самолет Utair не смог сесть в Тюмени с первого раза

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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, пилот, ютэир, самолет, боинг 767, ютейр
Из-за тумана задержаны несколько рейсовФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Самолет Boeing авиакомпании Utair не смог совершить посадку с первого раза. Самолет из Красноярска, летевший в аэропорт Рощино, перед посадкой на протяжении нескольких минут кружил над Тюменью.

Самолету не удалось сесть с первого раза из-за тумана, сообщили «URA.RU» в пресс-службе аэропорта. «Чтобы не уходить на запасной аэропорт из-за низкой видимости, самолет летал над городом в ожидании разрешения на посадку», — уточнила пресс-секретарь аэропорта Рощино Валерия Яковлева. Прибытие самолета было запланировано на 7:45 по местному времени, однако посадка была совершена в 8:21.

Сообщается, что из-за тумана задерживаются еще несколько рейсов: из Москвы, Салехарда и Антальи.

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