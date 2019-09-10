Рудковская заявила, что Билан, устроивший «пьяный» концерт, «не имел права на ошибку»

Яна Рудковская поддержала Диму Билана Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Дима Билан не имеет права на ошибку, но надеется, что Самара простит Билану его проступок. Обращение Рудковская написала в комментариях к посту Димы Билана в Instagram, где певец извиняется перед жителями Самары за концерт в нетрезвом состоянии.

Продюсер также отметила, что в Самаре будет проведен еще один концерт Билана, который, по ее мнению, будет лучшим концертом в жизни певца. Сейчас команда Димы Билана ведет переговоры о концертной площадке. «Ты — большой артист, который не имеет права на ошибку, но твои слова много значат для нас всех», — написала Рудковская, обращаясь к Билану.

Ранее жители Самары потребовали от Димы Билана извинений за выступление на Дне города в нетрезвом виде и неадекватное поведение. В поддержку Димы Билана уже выступили шоумен Никита Джигурда и лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров. Сам исполнитель уже извинился перед горожанами и признался, что выступал на Дне города в нетрезвом виде.

Певец заявил о намерении вернуться в Самару и сделать хороший концерт «с хорошим Биланом». Также он планирует подарить Самаре детскую площадку и аппарат для лечения детей в одну из клиник города. До этого его продюсер Дмитрий Бушуев опровергал информацию о возникших на концерте проблемах, уточняет сайт «Подмосковье сегодня».