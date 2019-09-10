Подозреваемому в шпионаже российскому чиновнику сделают пластическую операцию

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Открытая лицензия на 04.08.2015. Шпион., бинокль, шпион
Чиновника, работавшего против России, вывезли в безопасное убежищеФото: Pixabay
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В правительстве РФ работал американский шпион

Подозреваемого в шпионаже против России Олега Смоленкова перевезут в секретное убежище и предоставят максимальные меры безопасности. Такое мнение «URA.RU» высказал член Общества изучения истории спецслужб Андрей Ведяев. По его словам, скорее всего, ЦРУ получило информацию о том, что их агент близок к разоблачению.

«Ни одна спецслужба в мире не бросает своих сотрудников. Вполне возможно, что человек, работавший в нашей стране, не подозревал, что он на грани раскрытия. Обычно эти данные получают в центре, где отслеживаются данные по всем агентам», — пояснил Ведяев.

Он предположил, что мужчину и членов его семьи уже «надежно спрятали». «Ему выдадут новые документы и при необходимости проведут пластическую операцию — иногда прибегают и к таким радикальным мерам», — пояснил собеседник агентства.

Ранее американский телеканал CNN сообщил о том, что в 2017 году из России был экстренно эвакуирован «наиболее ценный информатор американских спецслужб во властных структурах РФ». Имя осведомителя не сообщалось, однако в российских telegram-каналах вскоре появилась информация, что речь может идти о сотруднике администрации президента РФ Олеге Смоленкове. В 2017 году мужчина выехал с семьей на отдых в Черногорию и бесследно пропал.

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