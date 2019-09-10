Осужденная за детское порно уборщица детсада хочет получить от Минфина деньги на квартиру в Москве

Свердловский облсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Евгении Чудновец, требующей материальную компенсацию за четыре, проведенные в СИЗО и колонии. Чудновец требует от государства 6 млн рублей.
«Сначала проиграла в суде Ленинского района Екатеринбурга, теперь в областном. Ничего страшного, подадим на кассацию. И так по всем инстанция вплоть до ЕСПЧ», — сообщила «URA.RU» Евгения Чудновец.
Как ранее писало «URA.RU», в 2016 году Евгения Чудновец, работавшая в то время уборщицей детсада № 124 в Катайске (Курганская область), за репост в соцсети детской порнографии была приговорена к шести месяцам колонии общего режима.
Ее дело вызвало большой общественный резонанс, генпрокуратура РФ заявила, что не видит в действиях женщины состава преступления. По указанию Верховного суда Курганский облсуд отменил решение, и постановил освободить Чудновец.
После освобождения Чудновец сразу заявила, что за четыре месяца заключения будет требовать у государства компенсацию, а на полученные деньги купит себе квартиру в Москве.