На автомобиль рядом со зданием Пермского УФСБ на улице 25 Октября неизвестные положили венок Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рядом со зданием Пермского управления ФСБ России на припаркованный автомобиль неизвестные положили похоронный венок. Об этом сообщает медиаменеджер Владимир Прохоров на личной странице в соцсети. Он утверждает, что инцидент произошел 9 сентября.

«Вчера на автостоянке у театра [оперы и балета] кто-то своеобразно пошутил, возложив венок на автомобиль, владелец которого служит в учреждении, расположенном неподалеку. Не исключено, что это сделал какой-нибудь бывший коллега», — написал Прохоров на свой странице в Facebook. Он предполагает, что «шутника» уже ищут и не исключено, что найдут. «Такие шутки нравятся не всем», — добавляет Прохоров.

Через дорогу от места, где припаркован данный автомобиль находится УФСБ России по Пермскому краю. В пресс-службе ведомства на звонок корреспондента «URA.RU» не ответили.