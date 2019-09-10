Уралец, громивший преступность в Дагестане, стал прокурором Москвы

Президент России Владимир Путин назначил прокурором Москвы Дениса Попова, который до этого занимал аналогичную должность в Республике Дагестан. Это следует из информации, размещенной на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
«Путин Владимир Владимирович назначил государственного советника юстиции 2 класса Попова Дениса Геннадьевича на должность прокурора Москвы на пятилетний срок», — говорится в сообщении. После того, как в декабре 2018 года президент освободил от этого поста Владимира Чурикова, обязанности прокурора столицы исполнял Олег Манаков. Кандидатуру Попова предложил генеральный прокурор России Юрий Чайка.
Денис Попов родился в Свердловске, однако большая часть его службы прошла в Москве. В 2000 году его назначили на должность следователя Нагатинской межрайонной прокуратуры столицы. С 2001 по 2005 годы Попов был помощником и старшим помощником прокурора Центрального административного округа Москвы и прокурором отдела по надзору за исполнением налогового законодательства. Позже он работал первым заместителем прокурора Тульской области и прокурором республики Хакасия. А в феврале 2018 года был назначен главой республиканской прокуратуры Дагестана.
Попов имеет орден Мужества, награжден знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу», сообщает