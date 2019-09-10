Поклонская ответила Сенцову, собравшемуся в Крым «на танках»

В Россию не принято ездить на танках. Так депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила украинскому режиссеру Олегу Сенцову, собравшемуся в Крым «только на танках».
«Если так говорит, значит боится. Порядочные и простые люди к нам едут нормально, не в танках», — приводят РИА «Новости» слова Поклонской. Она заявила, что «преступнику и террористу» Сенцову не поможет ни один танк в мире.
Как писало ранее «URA.RU», освобожденный в рамках обмена задержанными между Россией и Украиной режиссер Сенцов заявил, что посетит Крым «только на танках». Сейчас он планирует жить в Киеве вместе с мамой, а своего ребенка он собирается отправить на полуостров к бывшей супруге.
Сенцов был приговорен к 20 годам тюрьмы в 2015 году за теракты в Крыму. Режиссер не признал вину и был отправлен в ямальскую колонию «Белый медведь». Во время нахождения в колонии Сенцов объявил голодовку, которая продлилась 145 дней. 7 сентября 2019 года он вернулся в Киев в рамках обмена заключенными в формате «35 на 35» между Россией и Украиной, передает «