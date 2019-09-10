Уральский завод остался без денег из-за немецкого банка

Швейцарская компания постоянно совершала долларовые переводы заводу через немецкий банк Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) не получил 212 тысяч долларов от швейцарской компании Aluminium Silicon Mill Products (ASMP) из-за того, что Deutsche Bank заморозил ее денежный перевод. Операция была остановлена, так как завод является клиентом Меткомбанка, половина которого принадлежит подсанкционному бизнесмену Виктору Вексельбергу.

Швейцарская компания подала в Нью-Йоркский суд на банк. «В октябре 2018 года ASMP перевела со своего счета в швейцарском банке ING Geneva 212 тысяч долларов КУМЗ за полученные ранее несколько тонн алюминиевых полуфабрикатов», — сообщает Forbes. Отмечается, что швейцарская компания постоянно совершала долларовые переводы заводу через немецкий банк. Однако в этот раз деньги не только не дошли до получателя, но и не вернулись отправителю.

Согласно ограничительным мерам США, американским компаниям и финансовым институтам запрещено вести бизнес с лицами и компаниями из санкционного списка SDN. Также нельзя взаимодействовать со структурами, в которых доля подсанкционного бизнесмена или компании превышает 50%.