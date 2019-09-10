В Крыму откликнулись на идею Сенцова приехать к ним «на танках»

Ефим Фикс назвал заявление Олега Сенцова «провокацией» Фото: портал Правительства Республики Крым, rk.gov.ru

новость из сюжета Осужденного Олега Сенцова этапировали с Ямала в Москву

Вместо танков украинскому режиссеру Олегу Сенцову предложили приехать в Крым в автозаке. С такой идеей выступил первый вице-премьер парламента Республики Крым Ефим Фикс.

«Сенцов может вернуться в Крым только в машине для перевозки преступников — автозаке», — цитирует Фикса РИА «Новости». По его словам, на полуострове найдутся свободные камеры для режиссера. Политик заявил, что заявление Сенцова можно считать «провокацией» и «словами сумасшедшего».

Как писало ранее «URA.RU», освобожденный в рамках обмена задержанными между Россией и Украиной режиссер Сенцов заявил, что вернется в Крым «только на танках». Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что в Россию не принято приезжать на танках, напоминает « Царьград ».

Сенцова приговорили к 20 годам тюрьмы в 2015 году за подготовку терактов в Крыму. Преступник не признал вину и был отправлен в ямальскую колонию «Белый медведь», где он объявил голодовку, которая продлилась 145 дней. 7 сентября 2019 года он вернулся в Киев в рамках обмена заключенными по формуле «35 на 35» между Россией и Украиной, передает телеканал 360.