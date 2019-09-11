На пост главы Росприродназора в «тюменской матрешке» прочат варяга

Андрей Гуржеев вошел в шорт-лист претендентов на пост главы Росприроднадзора в «тюменской матрешке» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ио начальника департамента Росприроднадзора по Южному федеральному округу Андрей Гуржеев может стать главой Северо-Уральского управления ведомства с дислокацией в Тюмени. Об этом сообщили два источника «URA.RU», знакомых с ситуацией.

По официальной информации пресс-службы центрального аппарата Росприроднадзора, на данный момент личность главы межрегионального управления в «тюменской матрешке» еще не согласована. «Кандидатуры рассматриваются», — уточнили в пресс-службе. После того, как глава Росприроднадзора Светлана Радионова определит шорт-лист кандидатов, его отправят на согласование министру природных ресурсов России Дмитрию Кобылкину.

По словам источника «URA.RU», Северо-Уральское управление возглавит управленец не из регионов «тюменской матрешки». Он уточнил, что главным претендентом на пост является Андрей Гуржеев. Инсайдер в департаменте Росприроднадзора по Южному федеральному округу сообщил «URA.RU», что есть вероятность переезда Гуржеева. «Пока все решается. Он (Гуржеев) не может сказать, так это или нет», — рассказал собеседник.

Ранее «URA.RU» уже сообщало, что структура Росприроднадзора изменится: из региональных управлений ХМАО, ЯНАО и Тюменской области будет создано одно подразделение с головным офисом в Тюмени. Свои должности уже покинули руководитель подразделения в Тюменской области Мария Мартынчук глава управления в ЯНАО Сергей Попов. Одним из кандидатов на пост руководителя управления в «тюменской матрешке» также называли начальника управления природопользования и экологии мэрии Нижневартовска Владимира Кайгородова.