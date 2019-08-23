Инсайд «URA.RU» подтвердился: уволился глава федерального ведомства на Ямале

Глава ямальского управления Росприроднадзора Сергей Попов покинул занимаемую должность. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в региональном подразделении. Информация о возможной отставке госслужащего появилась еще в конце 2018 года.
«Сергей Васильевич [Попов] c 16 августа не работает в управлении», — сообщили в приемной ямальского ведомства. По информации источника «URA.RU», знакомого с ситуацией, Попов уволился самостоятельно.
В пресс-службе центрального аппарата Росприроднадзора «URA.RU» сообщили, что Попов был уволен в связи с сокращением должности. «ИО в настоящее время возложено на замруководителя управления Росприроднадзора по ЯНАО Александра Петрова», — уточнили в ведомстве.
Получить оперативный комментарий от Попова корреспонденту «URA.RU» на момент публикации получить не удалось. Его телефон оказался выключен.
Ранее источники «URA.RU» в Минприроды России сообщали, что отставка Попова может произойти весной 2019 года, но даже после публичной критики подразделения со стороны главы Росприроднадзора Светланы Радионовой Попов сохранил свою должность.
Позже министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин инициировал реформу структуры Росприроднадора, в результате которой три управления в регионах «тюменской матрешки» должны быть упразднены. Главы подразделений по итогам реструктуризации могли быть уволены или пойти на понижение. Так, 2 августа руководитель тюменского управления Росприроднадзора Мария Мартынчук вышла на пенсию.