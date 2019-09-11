Агитацию Виталия Кашицина вывалили у дверей его же офиса Фото: штаб Виталия Кашицина

Неизвестные высыпали кучу агитации у офиса кандидата в депутаты Металлургического района Челябинска Виталия Кашицина. Как сообщил «URA.RU» руководитель его штаба Андрей Наймушин, в связи с инцидентом была вызвана полиция и написано заявление.

Ответственным за акцию Наймушин считает оппонента Кашицина, победившего на выборах Дмитрия Коваленко, который является членом команды «молодогвардейцев» депутата Госдумы Владимира Бурматова. «Около офиса, где располагался предвыборный штаб Кашицина, вывалили агитацию. Знакомая тема. В 2016 году, когда Бурматов победил Алексея Севастьянова на выборах депутата Госдумы, у дома Севастьянова вывалили самосвал его листовок в навозе. У нас без навоза обошлось. Я считаю, что это сделал Коваленко. Я пять лет назад сам избирался, такого не было. До 14 сентября являюсь действующим депутатом. И мне под офис вывалить такое. Это беспредел. Написал заявление в полицию. Силовики уже допросили помощников Коваленко», — сказал Наймушин.

Коваленко опроверг свою причастность к акции. «Возможно, кандидат не рассчитался с помощниками и агитаторами, и они вернулись с листовками. Я к этому никакого отношения не имею», — заверил он.

Наймушин ранее обвинял штаб Коваленко в уничтожении детской площадки, которую он установил. А «молодогвардеец» пожаловался в полицию на то, что по указке его оппонента со стройплощадки у школы вывезли купленные за счет бюджета песок и дресву для отсыпки ям, о чем просили избиратели Кашицина.

Фото: штаб Виталия Кашицина