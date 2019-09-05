На этом тракторе вывозили дресву со школьного стадиона во дворы Фото: штаб Дмитрия Коваленко

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Кандидат в депутаты Металлургического райсовета Челябинска от «Единой России» Дмитрий Коваленко подал заявление в полицию по факту воровства дресвы со строящегося школьного стадиона. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» он назвал подозреваемым в этом происшествии действующего депутата от этого округа Андрея Наймушина.

«Общался с жителями, когда увидел, что со строящегося стадиона у школы №94 вывозят дресву и засыпают ямы в соседнем дворе. Водитель одного из тракторов сказал [видео имеется в распоряжении редакции], что это требование Наймушина. Написал заявление в полицию с просьбой разобраться, почему со строящегося на бюджетные деньги объекта вывозят стройматериал на тракторах, работу которых также оплачивает бюджет», — рассказал Коваленко. Он добавил, что на День знаний в присутствии спикера Заксобрания области и лидера регионального отделения «ЕР» Владимира Мякуша объявили, что кураторами стройки являются депутат ЗСО Владимир Чебыкин и Наймушин.

«В первый раз об этом слышу. Никаких указаний водителю трактора не давал. А дресву засыпают, чтобы была технологическая дорога», — заверил он.

Наймушин не участвует в выборах после неудачной попытки сорвать избрание спикера райсовета. Он помогает избраться Виталию Кашицину, судимому по ч.1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) экс-главе поселка Лазурный. Оба считаются людьми депутата Госдумы Андрея Барышева. Он вступил в конфликт с коллегой Владимиром Бурматовым, чьим человеком является Коваленко.