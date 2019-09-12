К забастовке врачей в Перми присоединились медсестры

Медсестры горбольницы №6 в Перми отказались от неоплачиваемых переработок Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Протест врачей пермской городской больницы №6 поддержали медсестры. Видеообращение от лица сотрудников больницы записала медсестра Ольга Харитонова. Оно опубликовано на странице «Альянса врачей Пермского края» в соцсетях. Женщина призналась, что медсестры в отделении новорожденных увольняются из-за низких зарплат.

«Сейчас в отделении осталось четыре медсестры. Мы не видим своих семей, тратим свое здоровье и устали работать в таких условиях. Мы присоединяемся к забастовке, к докторам-травматологам, докторам-неонатологам нашей больницы. Призываем всех медсестер присоединиться к забастовке и отозвать заявления на совмещение», — заявила Ольга Харитонова.

На минувшей неделе врачи горбольницы №6 в Перми объявили забастовку из-за мизерных зарплат и неоплачиваемых переработок. После этого министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова и представители прокуратуры встретились с руководством протестной больницы. В министерстве опровергли факт забастовки и заявили, что ситуация находится под контролем. В прокуратуре заявили, что проведут проверку по жалобам врачей на условия работы.

Забастовку пермских врачей поддержали их коллеги в городе Губаха. Они заявили, что после реформы медучреждений условия труда хирургов губахинской больницы «стали невыносимыми».