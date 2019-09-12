СМИ: Заворотнюк изменилась до неузнаваемости, а ее мать часто видят в слезах

Анастасия Заворотнюк сильно изменилась внешне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница коттеджного поселка Крекшино в Новой Москве, где у актрисы Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о заметных изменениях внешности звезды сериала «Моя прекрасная няня», а также об имеющихся у нее проблемах со здоровьем.

По словам соседки Заворотнюк, в последнее время актриса весьма редко появлялась на публике, поэтому люди подумали, что она улетела к дочери в Америку, пишет «Комсомольская правда». Позже собеседница издания встретила ее мать — Валентину, которая якобы сообщила о некоторых проблемах со здоровьем у дочери.

«Но потом вижу — Валя плачет постоянно. У Насти, говорит, сильно голова болит, спать не может. А потом я и Настю увидела… Честно сказать, даже не узнала. Она ведь всегда худенькая была, статуэточка. А здесь такая полная, совсем другой человек», — приводит газета слова женщины, которая также добавила, что на голове у актрисы была надета косынка.

Слухи о раке мозга у Анастасии Заворотнюк, как напоминает RT, появились в конце августа. Директор Анастасии Заворотнюк — Марина Потапова — ранее заявляла что у актрисы нет онкологии. Эту информацию подтвердил и ее супруг.