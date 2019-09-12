Москва решит спор Нетиевского и «Уральских пельменей» из-за крупной суммы

Экс-директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский будет оспаривать решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с его компании «Идея Фикс Медиа» около двух миллионов рублей в пользу участников юмористического шоу. Согласно картотеке арбитражных дел, шоумен подал апелляцию на недавний судебный вердикт.
Рассмотрение спора между артистами продолжится в Девятом апелляционном суде в Москве. «Дело направлено в суд апелляционной инстанции», — гласит информация из карточки АС Москвы.
Ранее артисты «Уральских пельменей» Сергей Ершов, Сергей Исаев, Вячеслав Мясников, Дмитрий Брекоткин, Александр Попов и Дмитрий Соколов отсудили у компании Нетиевского 1,953 млн рублей за нарушение лицензионных сроков по 12 архивным программам. В пресс-службе Нетиевского «URA.RU» отвечали, что иск юмористов «пустой» и все претензии к Нетиевскому будут сняты.
Сергей Нетиевский покинул «Уральские пельмени» в 2015 году. После этого стороны начали обвинять друг друга в финансовых махинациях, рейдерстве, выводе средств. Последовала череда различных судов. Только в июне 2019 года «Пельмени», Нетиевский и его бизнес-партнеры из «ВБД Групп» начали вести переговоры о мире. Позже стало известно, что диалог осложнился из-за новых претензий.