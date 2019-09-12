Звезду «Реальных пацанов» не узнали на откровенном фото

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, вайсберг марюс, шпица катерина
Девушка предложила фанатам угадать, какую роль она играет в киноФото: Владимир Андреев © URA.RU

Актриса Екатерина Шпица опубликовала новое фото со съемочной площадки. Фотографию она разместила на своей странице в Instagram.

В подписи к фотографии актриса предложила своим фанатам угадать, какую роль она исполняет. «Здравствуйте, дети, угадайте, кто я», — написала Екатерина Шпица. Большинство фанатов пришли к выводу, что девушка играет полицейского.

Некоторые поклонники актрисы не узнали ее в новом роковом образе, а кто-то даже спутал Шпицу с американской актрисой. «Вау, Катя, Вас тут не узнать», — написала olgafonareva6622. «Ой, я думала, это Алисса Милано. А прикид — отпад», — поделилась мнением natalexbell.

Ранее Екатерина Шпица публиковала откровенные фото в купальнике. Тогда девушка рассказала о своем любимом занятии на отдыхе.

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