Звезду «Реальных пацанов» не узнали на откровенном фото

Девушка предложила фанатам угадать, какую роль она играет в кино
Актриса Екатерина Шпица опубликовала новое фото со съемочной площадки. Фотографию она разместила на своей странице в Instagram.
В подписи к фотографии актриса предложила своим фанатам угадать, какую роль она исполняет. «Здравствуйте, дети, угадайте, кто я», — написала Екатерина Шпица. Большинство фанатов пришли к выводу, что девушка играет полицейского.
Некоторые поклонники актрисы не узнали ее в новом роковом образе, а кто-то даже спутал Шпицу с американской актрисой. «Вау, Катя, Вас тут не узнать», — написала olgafonareva6622. «Ой, я думала, это Алисса Милано. А прикид — отпад», — поделилась мнением natalexbell.
Ранее Екатерина Шпица публиковала откровенные фото в купальнике. Тогда девушка рассказала о своем любимом занятии на отдыхе.