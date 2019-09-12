Россиян предупредили о скором похолодании

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Виды города. Екатеринбург, старость, парк, прогулка по парку, осень
На Южном Урале ожидаются заморозки и туманФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила о резком похолодании. Испортится погода в ряде российских регионов уже к концу недели.

«В Москве температура снизится до 13-18 градусов, а на севере Центрального округа похолодает до 11-17 градусов», — сообщила Паршина News.Ru. Похожая ситуация сложится и в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях. Здесь дневная температура на фоне продолжительных ливней не превысит 16 градусов. Также похолодание и обильные осадки стоит ожидать жителям Карелии. В Томской и Кемеровской областях на выходных придут ночные заморозки до -1 градуса, в Иркутской области — до -5 градусов.

Настигнет непогода, по прогнозам Гидрометцентра, и уральские регионы. В частности, в Челябинской области уже действует оранжевый уровень погодной опасности. Заморозки до -1 градуса в воздухе и на почве сохранятся несколько дней. Вероятны при этом дожди и туманы. Средний Урал заморозки обойдут стороной. Теплая погода установится и в Екатеринбурге: около 17-22 градусов выше нуля в дневные часы.

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