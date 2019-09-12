Россиян предупредили о скором похолодании

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила о резком похолодании. Испортится погода в ряде российских регионов уже к концу недели.
«В Москве температура снизится до 13-18 градусов, а на севере Центрального округа похолодает до 11-17 градусов», — сообщила Паршина
Настигнет непогода, по прогнозам Гидрометцентра, и уральские регионы. В частности, в Челябинской области уже действует оранжевый уровень погодной опасности. Заморозки до -1 градуса в воздухе и на почве сохранятся несколько дней. Вероятны при этом дожди и туманы. Средний Урал заморозки обойдут стороной. Теплая погода установится и в Екатеринбурге: около 17-22 градусов выше нуля в дневные часы.