Евгений Куйвашев не доволен тем, как подчиненные спасали имидж региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев инициировал проверку в региональном департаменте информполитики, сообщили «URA.RU» источники. По словам инсайдеров, поводом для нее стало несвоевременная реакция ведомства, отвечающего за имидж власти, на громкую историю с массовыми увольнениями врачей в Нижнем Тагиле.

«Глава региона недоволен тем, с какой вялостью департамент откликнулся на скандал с хирургами и позволил ему выйти на федеральный уровень», — рассказал источник «URA.RU».

Первые тревожные сообщения СМИ об увольнениях врачей в Нижнем Тагиле появились в конце июля-начале августа. «URA.RU» 6 августа писало о том, что врачи Демидовской горбольницы обратились с письмом к Куйвашеву. Но первый релиз по теме на официальном сайте ДИПа был опубликован только 27 августа — после совещания губернатора с министром здравоохранения Андреем Цветковым. Глава региона даже на своей странице в Instagram отреагировал на проблему раньше — 26 августа.

По словам источника «URA.RU», в этой истории у губернатора нет вопросов только к директору ДИПа Юлии Прытковой — в августе она была в отпуске. «Изучается роль других работников, занимающих руководящие посты. В том числе будет проверено, какие задачи выполнял [начальник управления информсопровождения] Сергей Симаков. К нему также есть вопросы, связанные с регулярными утечками из департамента внутренней информации, которая появляется в СМИ», — отметил инсайдер «URA.RU». Сергей Симаков не ответил на звонок агентства.

Начальника ДИПа Юлия Прыткова ответила «URA.RU», что релизы о позитивных изменениях в здравоохранении выходят ежедневно. «В этом легко убедиться, зайдя на официальные сайты и информационный портал Свердловской области. При этом релиз — это не единственная форма работы со СМИ. В данной ситуации были задействованы все доступные нам инструменты. Контакт с пресс-службой Минздрава был оперативный и постоянный. О каких-либо проверках, ведущихся в отношении моих подчиненных, меня не уведомляли. В данном случае ДИП может осуществлять лишь симптоматическое лечение. Вылечить не следствие, а причину под силу только самим медикам», — сказала Прыткова.