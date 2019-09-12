Телеканал RTVI показал фотографию, на которой изображен якобы экс-сотрудник администрации президента РФ Олег Смоленков, которого СМИ подозревают в работе на ЦРУ. Журналисты канала встретились с Евгением Агафоновым, чей сын Иван вместе с предполагаемым шпионом уехал из России.
По данным телеканала, бывшая супруга Агафонова несколько лет назад вышла замуж за Смоленкова, забрав с собой 13-летнего сына. В 2017 году Смоленковы уехали в Черногорию в отпуск, откуда не вернулись. Агафонов утверждает, что его бывшая жена и ее новый супруг обманом увезли ребенка из России. Также в распоряжении канала оказалась фотография, на которой, как утверждают журналисты, изображен Олег Смоленков.
Ранее телеканал CNN сообщил о том, что в 2017 году из России был экстренно эвакуирован агент ЦРУ в российском правительстве, напоминает «Утро.ру». Имя предполагаемого шпиона не раскрывалось, однако чуть позже СМИ сообщили, что им может быть сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, который в 2017 году выехал с семьей на отдых в Черногорию и пропал.
В Кремле подтвердили, что экс-чиновник, подозреваемый в шпионаже, работал в администрации президента, однако был уволен еще несколько лет назад, передает «Национальная служба новостей». Позднее появилась информация, что Смоленков имел доступ к информации российских спецслужб. В Кремле сообщили, что они не знают о допусках, которые были у предполагаемого шпиона.