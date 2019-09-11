В Кремле прокомментировали сообщения о доступе американского шпиона к данным спецслужб

Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию о доступе Смоленкова к данным спецслужб Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета В правительстве РФ работал американский шпион

Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову неизвестно, имел ли Олег Смоленков, которого считают американским шпионом, доступ к данным российских спецслужб. Об этом представитель Кремля заявил в беседе с журналистами, комментируя информацию газеты «Ведомости».

«Имел доступ к данным спецслужб — это я подтвердить не могу. Сколько лет точно он работал, не помню, но несколько лет работал. Да, действительно работал, действительно был уволен и не относился к категории высших или высоких должностных лиц», — сказал Песков. При этом он отметил, что Кремлю по-прежнему неизвестно, был ли Смоленков иностранным шпионом.

Также журналисты уточнили у Пескова, были ли еще случаи пропажи сотрудников администрации президента. «Никто не пропадал, или мне неизвестно об этом. Я сыском не занимаюсь и поиском пропавших людей тоже, не ловлю шпионов — это не входит в прерогативу АП», — подытожил пресс-секретарь главы государства.

Ранее телеканал CNN передал, что в 2017 году из России был экстренно эвакуирован агент ЦРУ в российском правительстве. Чуть позже СМИ сообщили, что им может быть сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, который в 2017 году выехал с семьей на отдых в Черногорию и пропал. В беседе с журналистами Песков пояснил, что подозреваемый в шпионаже действительно работал в администрации президента, однако был уволен еще несколько лет назад.

Позднее «Ведомости», ссылаясь на собственные источники, сообщили, что Смоленков имел доступ к информации российских спецслужб. По данным издания, бывший чиновник пользовался доверием коллег и не вызывал подозрения.