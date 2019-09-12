В двух регионах Урала отмечены аномальные цены на бензин

Цены на бензин в Челябинской области остались прежними, а на Ямале снизились Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В двух регионах Урала — Ямале и Челябинске — цены на бензин не выросли. Причем в ЯНАО, наоборот, зафиксировано снижение, говорится в отчете Росстата за 12 сентября. Эксперты предполагают, что это может быть связано с дополнительными денежными вливаниями в федеральный бюджет.

В документе указано, что в начале сентября средняя цена на бензин на Ямале составила 42,32 рубля, а в июле — 45,59. Топливо марки АИ-92 в сентябре также подешевело — до 41,10 рубля (42,46 рубля в июле). Снизилась стоимость АИ-95, в сентябре она составила 43,15 рубля, тогда как в июне — 45,20. В Челябинской области средняя стоимость бензина в июле и сентябре осталась неизменной — 43,45 рубля. В остальных регионах УрФО цены выросли.

В беседе с «URA.RU» ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев не смог объяснить, с чем связано удешевление бензина в ЯНАО и отсутствие роста цен в Челябинской области. «Я очень удивлен. Почему происходит снижение цен на бензин, когда нефтепереработка убыточна — я не понимаю», — отметил Танкаев.

Однако эксперт предположил, что на снижение цен могло повлиять «изначально не доведенное до ума» решение правительства. «Было принято решение о выделении 450 млрд рублей из фонда национального благосостояния в госбюджет России для стабилизации рынка бензина. Это точно та цифра, которая была запланирована в бюджете на выплату акцизов от бензина. Видимо, сейчас эти деньги дошли до производителей и продавцов бензина. Это единственное рациональное объяснение, которое я вижу», — подчеркнул эксперт.