Губернатора ХМАО наградили в Москве за успехи в эксперименте

Наталья Комарова получила награду за успешную работу по внедрению социальных сертификатов в сфере услуг дополнительного образования. Диплом и памятный символ глава региона получила из рук замминистра финансов РФ Алексея Лаврова на Московском финансовом форуме.
«Социальный сертификат — это бумага, по которой можно получить социальную услугу, например, отвести ребенка в частный детский сад, если в государственном не досталось места. Или на платный кружок, если аналогичного бесплатного не нашлось», — рассказала Наталья Комарова.
Югра с прошлого года участвует в эксперименте по внедрению социальных сертификатов, который инициировало Министерство финансов. При этом существуют эти сертификаты в ХМАО с 2012 года. Идея в том, что услуги, которые все привыкли получать только в государственных учреждениях, через систему сертификатов оказывает негосударственный сектор, получивший на это соответствующее право. Законодатель никак не регулирует этот процесс, но регионам не запрещено выступать с инициативами. Так, Югра показала пример другим регионам.
Ранее «URA.RU» писало, что бюджет ХМАО активно передает негосударственному сектору право на оказания соцуслуг. Бюджет региона потратил более 2,6 млрд рублей на сертификаты. Это почти 15% от общего объема финансирования социальных услуг. Это соответствует задаче, которую поставил президент РФ Путин перед регионами.