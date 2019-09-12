Интерпол ответил Москве на просьбу раскрыть местонахождение «шпиона из Кремля»

В Интерполе не будут публично реагировать на обращение российских властей Фото: wikipedia.org/JeanBon

новость из сюжета В правительстве РФ работал американский шпион

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) не будет публично комментировать запрос МИД России о местонахождении Олега Смоленкова — экс-сотрудника администрации президента РФ и федерального правительства, которого СМИ называют «американским шпионом».

«Если или когда страна-участница делится информацией с Интерполом, она остается в распоряжении этой страны. Поэтому Интерпол не дает комментарии по поводу отдельных лиц, за исключением особых обстоятельств», — цитирует ТАСС заявление силового ведомства. В связи с этим пресс-служба рекомендовала выяснить подробности запроса и ответа на него у «соответствующих национальных органов».

До этого МИД России направил в Интепол официальный запрос с просьбой раскрыть данные о нынешнем местонахождении Смоленкова. Информацию об отправке запроса в ведомство уже подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее телеканал CNN сообщил о том, что в 2017 году из России был экстренно эвакуирован агент ЦРУ в российском правительстве. Имя предполагаемого шпиона не раскрывалось, однако чуть позже СМИ сообщили, что им может быть сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, который в 2017 году выехал с семьей на отдых в Черногорию и пропал.

В Кремле подтвердили, что экс-чиновник, подозреваемый в шпионаже, работал в администрации президента, однако был уволен еще несколько лет назад. Позднее появилась информация, что Смоленков имел доступ к информации российских спецслужб.