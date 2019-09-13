В Чечне объяснили, почему женщин заставили извиняться перед Кадыровым

Женщин заставили извиниться перед Рамзаном Кадыровым из-за нарушения традиций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чеченские женщины, которых отчитали за обращение за помощью к главе республики Рамзану Кадырову и заставили извиниться перед руководством региона, нарушили кавказские традиции. Об этом заявила член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

«По нашим традициям не принято, если у женщины есть брат, сын или муж, уезжать далеко от дома и оттуда просить о помощи. Сразу вопрос: почему чеченская женщина просит подаяние? Это не она должна тревожиться о своём благополучии, это задача её мужчины. Такая просьба вообще не должна звучать, мужчина обязан обеспечить женщину. Поэтому и претензии в первую очередь в адрес мужчин, которые такое допустили, а не в адрес самих женщин. Хотя женщины, кстати, тоже признали: нельзя было себя так вести, они неправы», — отметила чеченская правозащитница.

Ранее в Чечне чиновники из местного правительства публично отчитали родственников трех женщин, просивших помощи у главы республики Рамзана Кадырова. Чеченки хотели, чтобы власти помогли им решить квартирный вопрос, хотя на самом деле в этом не нуждались. Сюжет о скандале вышел на телеканале ЧГТРК «Грозный».

В нем рассказывается, что женщины из Дагестана обратились к Кадырову за помощью, сославшись на тяжелые условия жизни в республике. Власти организовали проверку и выяснили, что у всех трех обратившихся в Чечне есть семьи, которые они оставили 20 лет назад, переехав в Дагестан. После этого в правительство на разговор вызвали не только женщин, но и членов их семей. В итоге женщинам пришлось публично извиниться перед руководством региона.