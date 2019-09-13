Украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный из российской тюрьмы в рамках обмена пленниками между Россией и Украиной, сжег свою тюремную робу, которую он носил в ямальской колонии. Соответствующее видео активно распространяется в украинском сегменте соцсети Facebook.
«Эта роба заключенного — это самая ненавистная вещь на Земле, которую я не люблю. Сейчас я ее сожгу… Гори в аду», — сказал Сенцов, поджигая облитую бензином одежду. Вместе с самим режиссером в ритуальном сожжении его тюремной робы также участвовало несколько украинских активистов, с которыми он был знаком еще со времен событий на Майдане 2013—2014 годов.
Украинского кинорежиссера Олега Сенцова в России приговорили к 20 годам колонии в 2015 году по обвинению в терроризме, его подозревали в подготовке терактов в Крыму. Сенцов отказался признавать вину. Во время отбывания наказания в ямальской колонии «Белый медведь» он объявил голодовку, которая продлилась 145 дней.
7 сентября 2019 года режиссер возвратился на родину в рамках обмена заключенными по формуле «35 на 35» между Россией и Украиной. Сразу после возвращения на Украину Сенцов выступил с довольно громким заявлением: он рассказал журналистам, что вернется в Крым «только на танках». Сейчас украинец планирует жить в Киеве.