Павел Рыжий (второй справа) вернулся в СПП в новом качестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Челябинской области Алексей Текслер на конференции организации Союза промышленников и предпринимателей (СПП) 13 сентября представил бывшего вице-губернатора Павла Рыжего в качестве министра промышленности региона. Об этом сообщает с места корреспондент «URA.RU».

«На следующей неделе Павел Анатольевич приступит к своим обязанностям», — заявил Текслер собравшимся в зале представителям «клуба олигархов», как называют эту организацию бизнес-элиты. Затем он сообщил, что ожидает от СПП развития региональной кооперации и более активного сотрудничества с госкорпорациями и научными центрами.

Министерство промышленности, упраздненное при предшественнике Текслера, было воссоздано им как ответ на запрос региональных ФПГ. Конкурс на должность главы ведомства с большим отрывом от других 22 претендентов выиграл Павел Рыжий — бывший замгубернатора Челябинской области, работавший также исполнительным директором СПП.