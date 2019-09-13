Курганский митрополит перенес командировку ради инаугурации губернатора

Курганский Митрополит Даниил перенес поездку в Москву, чтобы лично присутствовать на церемонии инаугурации губернатора Вадима Шумкова. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы курганской Епархии Михаил Насонов.
«В Москву собирался 16 сентября, поменяли на 19 сентября», — сообщил Михаил Насонов в ответ на уточняющий вопрос корреспондента. Также он пригласил желающих на богослужение в Чимеево, которое состоится 14 сентября. Литургия пройдет на территории мужского монастыря, где в начале лета сгорел знаменитый храм.
Как ранее сообщало «URA.RU» инаугурация состоится 18 сентября, ожидается, что она пройдет в областной филармонии. Митрополит Даниил уже делился своими впечатлениями от знакомства с главой региона и заявлял, что области с ним повезло.