Зауральские власти сэкономят на обучении чиновников борьбе с коррупцией

Занятия по борьбе с коррупцией для зауральских чиновников стали в два раза дешевле Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Более 230 тысяч рублей удалось сэкономить правительству Курганской области на занятиях для чиновников по противодействию коррупции, терроризму и экстремизму. Изначально на учебу планировалось потратить более 500 тысяч рублей.

Итоги шести электронных аукционов опубликованы на портале госзакупок. Четыре лота достались курганскому филиалу «Российской академии народного хозяйства и государственной службы» (РАНХиГС).

Два самых крупных лота забрали иногородние компании. Так, право проводить занятия с чиновниками по программе «Государственная политика в области противодействия коррупции» получила компания «Хелметс» из Санкт-Петербурга. Она сбросила цену почти втрое: со 147,8 до 58,5 тысячи рублей. По данным из открытых источников, ее основная деятельность связана с метрологией, но есть еще 99 дополнительных видов деятельности, в том числе дополнительное профобразование, стоматология, издание книг и производство кирпича.

Еще один крупный лот достался челябинской компании «Семинар». Право проводить занятия по программе «Вопросы профилактики и противодействия коррупции на муниципальной службе» она выиграла, сбросив цену со 155,8 до 80 тысяч рублей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что до конца года более 150 зауральских чиновников пройдут обучение по противодействию коррупции, а более 50 — по противодействию терроризму и экстремизму. После этого их ждет экзамен, результаты которого учтут во время аттестации.